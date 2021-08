Code geel voor onweersbuien met kans op hagel en windstoten

De zaterdag begint met af en toe zon maar er trekken ook nog wat lichte buien over het land, voorspelt Weerplaza. In de loop van de middag komen meer en veel actievere buien tot ontwikkeling met kans op onweer en windstoten. De temperatuur ligt rond 21 graden. In de nacht naar zondag neemt de kans op buien opnieuw toe. Zondag overdag ontstaan ook buien met kans op onweer. Het wordt niet warmer dan 19 of 20 graden en vooral aan zee waait het stevig.