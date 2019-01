Code geel vanwege verraderlijk gladde wegen vanavond

Door de buien die vandaag in het hele land vielen zijn de meeste wegen nat, wat de kans op ijzel vergroot. ,,De lucht is nog vochtig en zeker in windluwe gebieden droogt het wegdek niet snel op. Tegelijkertijd daalt de temperatuur - nu nog tussen één en drie graden - wel snel. Rond een uur of negen kan het op de eerste plaatsen al vriezen en dus verraderlijk glad worden,” aldus Raymond Klaassen van Weerplaza.



De vrieskou van vanavond was al wel verwacht. Nu al wordt er op veel verschillende plaatsen gestrooid. ,,Maar op de wegen waar niet gestrooid wordt, zoals bruggetjes of viaducten, kan het nog wel verraderlijk glad zijn.” Het KNMI waarschuwt alle verkeersdeelnemers dan ook voor mogelijke hinder.