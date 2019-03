Code geel vanwege pittige buien en zware windstoten, beter weer op komst

Te nat

Regen en wind stonden de afgelopen dagen dagelijks op het programma, maar het einde lijkt in zicht te komen. ,,Als we naar de verwachting voor volgende week kijken, zien we de neerslaghoeveelheden minder worden”, belooft weerman Raymond Klaasen van Weerplaza. ,,Voor de lopende week stond duidelijk een te nat scenario op het programma en we kunnen stellen dat dat ook wel uitkomt. Met de neerslag die nu nog in de verwachting staat zou maart 2019 wel eens te nat kunnen gaan worden. De laatste keer dat maart te nat was, was in 2008.”