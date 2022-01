Code geel om zware windstoten in groot deel Nederland

Aan het begin van de middag kunnen in het noordwesten zware windstoten tot ongeveer 75 kilometer per uur voorkomen, waarschuwt het weerinstituut. Later in de avond trekt een gebied met buien over het zuiden, waarbij windstoten kunnen voorkomen van ongeveer 75 tot 85 kilometer per uur, en aan de kust 85 tot 95 kilometer per uur. Tijdens de buien kan het ook onweren.