Code geel in noordoosten van het land wegens gladheid door sneeuw

Dun poederlaag­je sneeuw gevallen, einde van de middag kans op meer sneeuw

Voor het eerst dit najaar komen er meldingen binnen van besneeuwde grasvelden, auto's en daken. De sneeuw is gevallen in het noorden van de provincie Groningen. Het is onvoldoende voor sneeuwpret, al is van de sneeuw op de auto’s wel een enkele sneeuwbal te maken. En er is meer sneeuw onderweg.

13:42