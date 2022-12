Code geel in Noord-Holland en Friesland tijdens jaarwisseling

ANWB: nog 12 procent minder files dan voor coronacri­sis

In de laatste negen maanden van 2022 was de filezwaarte nog 12 procent lager dan in diezelfde periode in het laatste jaar voor de coronacrisis, 2019. Dat concludeert de ANWB op basis van zijn filecijfers. Het traject tussen de Duitse grens en Arnhem op de A12 staat met stip op 1 in de file top 10 van de ochtendspits.

