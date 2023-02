Code geel in midden en zuiden vanwege plaatselijk dichte mist, ook kans op gladheid

Onderzoek: Leraar ziet steeds vaker Jodenhaat in de klas

Bijna de helft van de docenten in het voortgezet onderwijs was het afgelopen jaar getuige van antisemitische voorvallen in de klas. Dit blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau Panteia, dat hiernaar in opdracht van de Anne Frank Stichting onderzoek deed. Meestal betreft het scheldpartijen en ongerichte beledigingen, vertelt 42 procent van de leraren op de middelbare school.

8 februari