Code geel in het hele land, voor het eerst sinds jaren weer een witte Pasen

Het hing al even - letterlijk - in de lucht, maar vanochtend kwam er in het Waddengebied en de rest van de noordelijke provincies dan daadwerkelijk sneeuw uit de lucht. Daarmee heeft Nederland voor het eerst sinds jaren een witte Pasen. De laatste keer was in 2013. In de loop van de dag volgt ook de rest van het land.

Terwijl veel Nederlanders aan de paasbrunch zaten, kwamen er dikke witte vlokken uit de lucht gevallen. Het 'sneeuwstormpje’ was van korte duur, maar komende dagen wordt meer sneeuw verwacht in het land.

Voor vanavond heeft het KNMI voor het hele land code geel uitgeroepen. Vanaf het einde van middag is er in het noorden en westen vooral tijdens buien kans op zware windstoten. De wind neemt komende nacht weer wat af. Ook neemt maandagavond de kans op lokale gladheid toe door hagel- en sneeuwbuien vanuit het noorden.

Temperatuur richting vriespunt

Sneeuw in april is bijzonder, maar niet uniek. Gemiddeld eens in de drie jaar valt er in april wel een aantal vlokken.

Vooralsnog blijft de sneeuw niet liggen. Dat wordt komende nacht mogelijk anders, als de temperatuur ook nog eens richting het vriespunt kruipt.

Naast de winterse buien waait het vandaag ook stevig. Het is die wind die koude lucht vanuit de poolstreek aanvoert. In het Waddengebied is de wind af en toe stormachtig, windkracht 8, en in het hele land kunnen volgens Weer.nl forse windstoten voorkomen.

Was het in de ochtend op sommige plekken nog rond de 8 of 9 graden; in het hele land is het kwik flink gedaald tot rond een graad of 4. Tijdens de buien koelt het nog sterker af, tot dichtbij of zelfs iets onder het vriespunt. Op Terschelling daalde de temperatuur tijdens zo’n winterse bui tot -0,1 graden.

Winterkoudeopvang daklozen drie extra nachten open Dak- en thuislozen kunnen van maandagavond tot en met donderdagochtend 8 april terecht in de winterkoudeopvang. Door de weersomstandigheden hebben de vier grote steden besloten de regeling voor deze drie nachten in te laten gaan. Dat meldt de gemeente Den Haag. Maandag, tweede paasdag, is er sprake van winters weer, met storm en sneeuw. De temperaturen liggen overdag maar iets boven het vriespunt, en soms daar net onder.

Bekijk hier het weerbericht van Weerplaza: