Code geel in deel van het land vanwege dichte mist, aantal spitsstroken voorlopig dicht

Inez Weski geschorst als advocaat, naam van eigen website gehaald

Inez Weski is geschorst als advocaat. Dat meldt de Rotterdamse Orde van Advocaten. Weski zit in de cel omdat ze volgens justitie onderdeel is van de criminele organisatie van haar cliënt Ridouan Taghi, waar het gaat om drugshandel en witwassen.