Code geel: enkele pittige onweersbuien trekken over het land

video Man (92) overlijdt bij onbewaakte overgang die naar slechts één huis leidt

17:04 Een 92-jarige man uit Hoogezand is vandaag overleden nadat hij met zijn auto tegen een trein was gebotst. Het ongeluk gebeurde op een onbewaakte spoorwegovergang in Hoogezand-Sappemeer. Opvallend genoeg is de overgang aangelegd om slechts één huis te kunnen bereiken.