Code geel afgegeven vanwege onweersbuien

Bij deze buien is er kans op windstoten van rond de 60 kilometer per uur, hagel en er kan lokaal 30 tot 50 millimeter neerslag in korte tijd vallen. Vandaar dat het weerinstituut voor delen van het land waarschuwingscode geel heeft afgegeven.



Het weerbureau waarschuwt ook weggebruikers, die hinder kunnen ondervinden. Omdat het gaat onweren geeft het KNMI een extra waarschuwing: schuil niet onder bomen. Dat is levensgevaarlijk als de bliksem in de boom slaat.



Rond 02.00 uur vannacht wordt het naar verwachting weer rustiger.