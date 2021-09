COC: gescheld Baudet vergelijkbaar met homofobe bekladdingen Rotterdam

Tijdens een bijeenkomst in Heerlen vroeg een man Baudet of hij Vullings al excuses heeft gemaakt. Baudet heeft dit nog niet gedaan. ,,Achteraf had ik hem een valse nicht moeten noemen”, aldus de FvD-voorman. De man die de vraag aan Baudet stelde, reageerde daarop boos: ,,Ik vind dat niet plezant. Hier staat een echte homo voor u. Homo is geen scheldwoord.” Het gesprek is vastgelegd op een filmpje dat maandag veel gedeeld werd op sociale media.