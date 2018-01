Coalitie: Help kalifaatkinderen in de kampen zelf

Deze krant meldde afgelopen weekend dat deze kinderen met hun moeders onder erbarmelijke omstandigheden in kampen verblijven, nu het kalifaat in elkaar is gezakt. De vaders zijn vaak uit beeld: dood, aan het front of in de gevangenis. Nederland biedt zelf geen actieve hulp om de kinderen weg te halen.



De nijpende situatie van deze groep 'kalifaatkinderen' is een nieuw politiek dilemma. De VVD stelt zich hard op in deze kwestie. ,,Als ouders Nederland hebben verlaten om zich aan te sluiten bij IS, hebben ze bewust gekozen als terrorist onze vrije democratische rechtstaat te bestrijden”, constateert het liberale Kamerlid Arno Rutte. ,,We moeten hen of hun kinderen daarom absoluut niet naar Nederland terughalen!”

'Heel ingewikkeld'

Het CDA noemt het ‘heel ingewikkeld voor de Nederlandse overheid om in het gebied actief in te grijpen bij deze specifieke gevallen’, maar Kamerlid Madeleine van Toorenburg snapt dat de situatie van deze kinderen ‘intens verdrietig’ is.



Dus menen de regeringspartijen dat, als er in vluchtelingenkampen sprake is van humanitaire nood bij deze kinderen, we wel ter plaatse noodhulp kunnen verlenen. Daar is ook budget voor, zodat hulporganisaties hun werk kunnen doen.



ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind: ,,Ondanks dat de vaders jihadisten kunnen zijn, gaat het om kwetsbare Nederlandse kinderen. En dus moeten we kunnen nagaan waar deze kinderen zich bevinden via onze consulaten en contacten. Dan kunnen we vaststellen hoe het staat met de zorg voor hen.”

Eigen kracht

De Nederlandse overheid geeft aan dat deze vrouwen en kinderen op eigen kracht een consulaat moeten bereiken. Pas dan worden papieren en de reis naar Nederland geregeld. Kamerlid Kees Verhoeven (D66) vindt de keuze ook logisch om deze groep kinderen allereerst ter plaatse te helpen.



,,Ze worden daar gehersenspoeld en geïndoctrineerd, hebben oorlogstrauma’s. Het is daarom essentieel dat ze zo snel mogelijk goede begeleiding krijgen.” Hij wil alleen kinderen en hun ouders actief terughalen naar ons land als de lokale hulp echt tekortschiet.



Bij terugkeer naar Nederland zullen de moeders (uitgaande dat de vaders uit het zicht zijn) in hechtenis worden genomen voor onderzoek naar strafbare feiten. De kinderen worden tijdelijk ondergebracht bij grootouders of familie.