COA: Niemand slaapt meer buiten bij tentenkamp Ter Apel, iedereen heeft opvangplek

De laatste tijd slapen asielzoekers noodgedwongen buiten bij het overvolle aanmeldcentrum. Ze bivakkeren voor de poorten in provisorische tenten. Met de inzet van tolken kregen ze van het COA nu de keus: met een bus naar een crisislocatie of een stempel op hun papieren waaruit blijkt dat ze niet met de bus mee wilden.

Het COA zei eerder op woensdag dat ongeveer 350 mensen die buiten de poorten van Ter Apel verbleven met bussen naar crisisnoodopvanglocaties zijn gebracht. Volgens het COA is het de bedoeling dat niemand buiten slaapt in de nacht van woensdag op donderdag.

Weigeraars

Ongeveer de helft weigerden aanvankelijk de tentjes te verlaten. De mensen die voor de poorten slapen, hopen zo meer kans te maken om in de asielprocedure opgenomen te worden. Ze zijn bang dat als ze met een bus meegaan naar een andere locatie, ze weer achteraan in de rij wachtenden moeten aansluiten.

Slecht weer

Volgens een woordvoerder heeft de tent waarin de asielzoekers hun dagen en nachten doorbrengen geen zijwanden en is er geen stabiele ondergrond. De kans is dus aanwezig dat de tent niet bestand is tegen bijvoorbeeld hevige regenval.

VluchtelingenWerk liet via een woordvoerder weten ‘te vrezen’ dat mensen zich gedwongen voelen om in Ter Apel te blijven, ondanks de weersomstandigheden. Sommige asielzoekers hebben namelijk al vijftien keer voor een dichte deur gestaan, waarna ze elke keer werden teruggestuurd naar de crisisnoodopvang. Dat is de reden dat ze nu koste wat kost in Ter Apel willen blijven, weer of geen weer. ,,Een goed afsprakensysteem zou asielzoekers het vertrouwen kunnen geven dat ze niet vergeten worden”, aldus de zegsman. Iedereen heeft gelukkig wel gehoor gegeven aan het COA, zo blijkt uit de recente informatie dat iedereen uit Ter Apel is vertrokken.