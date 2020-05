‘Cliënten nemen mij niet aan om mee te huilen, maar om dingen voor elkaar te krijgen’

De lijst geruchtmakende zaken waarin hij de nabestaanden bijstaat, is lang: de ouders van Ivana Smit (het fotomodel dat in Kuala Lumpur overleed), de zus en vader van Rowena Rikkers (het ‘meisje van Nulde’), de vader van Roos (één van de slachtoffers van de tramaanslag in Utrecht), de vriend van de vermoorde Anne Faber, de vader van Sharleyne (het meisje dat van een balkon zou zijn gevallen).



De 39-jarige Diekstra is bijna geheel gespecialiseerd in het bijstaan van nabestaanden en slachtoffers. De kiem daarvoor ontsproot in 1996. Diekstra is 16 jaar en ziet zijn vader, die al maanden depressief is, voor zich uit staren; alsof hij er niet is. Hij slaat zijn armen om hem heen en zegt: ,,Je gaat vandaag toch geen gekke dingen doen, hè pappie?’’ ‘Pappie’ is René Diekstra, destijds Neerlands meest gevierde psycholoog. Hij is van zijn voetstuk gevallen en in een diep ravijn gedonderd na een vermeende plagiaatkwestie. Vader Diekstra is zijn professorale statuur kwijt en vertrekt bij de Rijksuniversiteit Leiden. Hij is niet langer de gevierde columnist, tv-programma’s bellen hem niet meer voor zijn analyses, en zijn boeken staan niet meer in de top tien. Professor Dr. René Diekstra die een handvol boeken over zelfdoding publiceerde, zit thuis, is depressief en lijkt nu zelf suïcidaal.