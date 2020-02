CIDI: fors meer gevallen van antisemitisme

Speelfilm Suriname en het coronavi­rus in de Ochtend Show to go

16 februari Acteurs Rodney Lam en Rosita Dameri zijn morgen te gast in De Ochtend Show to go en zullen meer vertellen over het succes van de nieuwe film Suriname. Voorzitter Jurgen van der Hel van JOB MBO praat ons bij over de groeiende vraag naar mbo’ers op de arbeidsmarkt, met aanvullend commentaar van voorzitter van de MBO Raad Frank van Hout. De show wordt gepresenteerd door Manuel Venderbos en is vanaf 07:30 uur live te zien in onze app en op de site.