Chroom-6 slachtoffers: blij met mea culpa, ontevreden over schaderegeling

Even ziet het maar als een entreekaart voor verdere procedures. Want die gaan zeker komen, voorspelt letselschade-specialist Yme Drost. Hij is totaal niet te spreken over hoe Defensie militairen nu gaat compenseren. ,,De excuses zijn een compliment waard. Die waren duidelijk en gemeend, maar als je goed kijkt naar de compensatieregeling die er nu ligt is dat gewoon heel mager.’’



Vooral de 3850 voor een nabestaande vindt Drost een lachertje. De begrafenis kost al meer. En wat te denken als het inkomen van een kostwinner is weggevallen. ,,Dit is bij lange na niet genoeg.’’



Pijnlijk is volgens de letselschade-specialist dat veel aandoeningen niet worden erkend. Dat roept veel boze reacties op. Drost krijgt telefoontjes van cliënten die zich afvragen waarom iemand met maagkanker wel aanspraak mag maken op de regeling, maar iemand met dikkedarmkanker niet. Hetzelfde geldt voor slokdarmkanker. Opmerkelijk, want de deeltjes gaan via de slokdarm naar de maag en komen daarna in de darmen. ,,Defensie verschuilt zich nu achter het wetenschappelijke bewijs, maar had gewoon ruimhartiger moeten compenseren.’’