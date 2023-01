Christina (16) vermist ‘nadat ze werd achtervolgd’, politie zoekt met helikopter

Tientallen asielzoe­kers in hongersta­king vanwege ‘slecht eten’ in Haags hotel

Een groep asielzoekers die wordt opgevangen in een hotel is in hongerstaking gegaan. De vluchtelingen zijn niet tevreden met de warme maaltijden die ze dagelijks krijgen geserveerd. De gemeente en de eigenaren van het restaurant reageren verrast. Die laatsten zeggen er juist alles aan te doen om het de vluchtelingen naar hun zin te maken. Een deel van de groep is na een goed gesprek weer aan het eten gegaan.

19:23