Christian is de slangenman van Enschede: ‘Als ik naar binnen ga ben ik bang, ze kan me doden’

Zeldzame albino tijgerpy­thon gewoon gedumpt op straat: ‘We stonden wel even te kijken van, oeps’

Een jaar oude zeldzame albino tijgerpython is maandag gedumpt op straat in Zwijndrecht. Een voorbijganger vond hem in een plastic bak met een vastgetaped deksel. ,,We stonden wel even te kijken van, oeps.”

25 januari