Chinese ambassadeur op het matje om sancties tegen D66'er Sjoerdsma

LIVE | Ruim 650 minder nieuwe coronabe­smet­tin­gen dan gisteren

15:45 Het LCPS meldt vandaag een stevige stijging qua nieuwe coronapatiënten in het ziekenhuis. Het aantal opgenomen coronapatiënten in de ziekenhuizen steeg afgelopen etmaal met 120 naar 2193. Dat is het hoogste aantal opgenomen covidpatiënten sinds 3 februari. Het RIVM meldt ondertussen vandaag 6340 nieuwe coronabesmettingen. Dat zijn 662 minder positieve tests dan gisteren. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.