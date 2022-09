Cheeta grijpt Duitse jongen in Beekse Bergen: 17-jarige met bijtwonden naar ziekenhuis

Waterbe­drij­ven waarschu­wen: voor toekomsti­ge generaties dreigt tekort aan drinkwater

Als er nu geen actie wordt ondernomen, lopen we in ons land de kans dat drinkwaterbedrijven op afzienbare termijn niet meer voldoende drinkwater kunnen leveren. Vewin, de vereniging van waterbedrijven in Nederland, pleit er daarom opnieuw voor dat drinkwaterbedrijven de kans krijgen om maatregelen te nemen zodat ze straks aan een grotere vraag naar water kunnen voldoen.

