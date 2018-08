Chauffeur hardhandig beroofd van truck en lading van 5 miljoen euro

Hugo (1) heeft de visschub­ben­ziek­te: 'Hij heeft de hele dag jeuk'

13:30 De zestien maanden oude Hugo Broekate uit Westerhaar heeft de hele dag jeuk. Over z'n hele lichaam. Dat is een gevolg van de visschubbenziekte waaraan het jochie lijdt. Een speciaal zuurstofbad zou zijn leven kunnen veraangenamen. Vandaar dat opa Dick een inzamelingsactie is begonnen.