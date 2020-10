Chat met een buddy moet studenten helpen die niet lekker in hun vel zitten

Studenten zitten alleen op hun kamertje, volgen al maanden hoofdzakelijk online onderwijs en missen een sociaal leven. Om degenen die slecht in hun vel zitten een handje te helpen, hebben drie vrienden een platform in het leven geroepen. Op Frisse Gedachtes kunnen studenten een praatje maken met een buddy.

Zelf studeert Thomas Klein Goldewijk (22) in Amsterdam. Om hem heen zag hij het steeds vaker: studenten die niet lekker in hun vel zaten, mede door de coronacrisis. ,,Veel studenten hebben last van psychische klachten. Daar wilden we iets voor opzetten.”

Uit onderzoeken blijkt dat bijna een kwart van de studenten last heeft van angst- en depressieklachten. Tijdens de coronacrisis is dat aantal zelfs verder toegenomen. Studentenorganisaties roepen al langer dat er meer oog moet zijn voor het welzijn van jongeren, omdat ze veel sociale activiteiten moeten parkeren in deze tijd.

Samen met twee vrienden, ook studenten maar in een tussenjaar, zette Thomas de stichting Frisse Gedachtes op. Op het platform kunnen studenten die even niet zo lekker in hun vel zitten daarover praten met buddy's.

Anoniem aanmelden

Het idee: studenten kunnen zich anoniem aanmelden. Achter de schermen zitten zo'n vijftig studenten psychologie en ervaringsdeskundigen klaar om met ze te chatten. Indien gewenst kunnen ze zelfs afspreken. ,,We bieden geen therapie of advies, want onze vrijwilligers zijn geen gekwalificeerde psychologen. We willen studenten vooral een luisterend oor bieden", verklaart Thomas. De studenten mogen zelf bepalen of ze hun identiteit kenbaar maken.

De meeste ‘buddy’s’ zijn studenten psychologie, maar het kunnen ook andere studenten zijn die zelf niet altijd lekker in hun vel zaten. ,,Als er echt meer aan de hand is, verwijzen we de studenten door naar de huisarts of studentenpsycholoog", zegt de student. Vooralsnog kloppen met name internationale studenten aan die zich eenzaam voelen. ,,Ze maken veelal snel vrienden, maar het gaat wel om vluchtige contacten. Die jongeren hebben soms heimwee.”

Sociale contacten

Maar ook Nederlandse studenten zitten niet altijd lekker in hun vel. ,,Sommige hebben moeite om sociale contacten aan te knopen. Zeker nu met corona worden die problemen nog groter", aldus Thomas. ,,Misschien kan het ze al helpen als ze hun verhaal bij ons kwijt kunnen. Onderzoek in Amerika toont aan dat chats depressieve gevoelens kunnen verminderen.”

Juist in deze tijd voelen studenten zich soms eenzaam, omdat ze hoofdzakelijk digitale lessen volgen. ,,We weten dat veel studenten hulp kunnen gebruiken, maar er bestaat best wat schroom om dat toe te geven. Hopelijk helpt het dat ze bij ons anoniem kunnen aankloppen.”

