Charl kreeg leukemie en begon koekjes te bakken: ‘Dat was mijn redding’

Charl Laumen (62) verontschuldigt zich dat hij deze ochtend geen koekjes heeft gebakken. ,,Geen tijd voor, ik moest voor onderzoek naar het ziekenhuis.’’ Over twee dagen weet hij of de leukemie de kop weer heeft opgestoken. Dat de ziekte zich opnieuw zal openbaren is zeker, de vraag is wanneer. In plaats van verse koekjes, serveert Charl vandaag dus bonbons. Naast het schaaltje ligt de Koekjesbijbel, zijn heilige boek. Het werk veranderde zijn leven.