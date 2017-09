Chaos in de keuken door fluffy slijm makende kinderen

Het is deze week een van de meest gestelde vragen in Google: hoe maak ik fluffy slijm? Al een jaar lang krijgt Google die vraag, maar deze week schiet het aantal zoekvragen werkelijk door het dak. Op YouTube wemelt het van de zelfmaakfilmpjes. En ze worden nog eens miljoenen keren bekeken ook.

Ja, menig keuken in een huishouden met jonge kinderen zal de afgelopen maanden zijn ontploft. Terwijl het vroeger gewoon in een potje in de winkel lag, willen kinderen het slijm nu zelf maken. Met een flinke lading lijm, wat scheerschuim, baking soda, lenzenvloeistof en kleurstof en glitters naar smaak maken ze de meeste kleurrijke kleverige kledders.

Heel eenvoudig, weet ook knutselkoningin Jill van het gelijknamige tv-programma op NPO Zapp. Het leuke aan de fluffy variant: het is geen rubberachtige slijm, het is net wat glibberiger dan het slijm dat vroeger in die potjes zat. Jill: ,,Ja, dit is eerlijk gezegd ook mijn favoriet. Het ligt lekker in de hand.''

Jill zag vorig jaar al dat het maken van slijm in Amerika hot was en besloot het zelf te proberen. Haar filmpje is al bijna een miljoen keer bekeken. ,,Ik vond het vroeger al leuk om mee te spelen. Het heeft nog steeds magie,'' vertelt ze. Nu kinderen het slijm zelf kunnen maken, zoeken ze (met hun ouders) massaal naar het juiste recept. Want het luistert nauw. ,,Vooral die lenzenvloeistof is belangrijk. Dan verandert het goedje ineens van vloeistof naar een bal,'' vertelt de presentatrice.

De dochter van presentatrice Wendy van Dijk heeft het ook ontdekt. Op haar Instagram-account plaatste de presentatrice al een filmpje en foto van de 7-jarige Lizzy die in de weer is met scheerschuim, lenzenvloeistof en slijm.