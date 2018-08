Chaos bij evacuatie Lombok; veel Nederlanders nog vast

Lange wachtrijen op de luchthaven, omdat vertrekkende vliegtuigen allemaal zijn volgeboekt. Via boten kunnen lang niet alle toeristen wegkomen, horen familieleden van gestrande reizigers.

Zo zitten Joep en Lieke uit Uden nog steeds vast op het eiland Gili Trawangan in het noordwesten van Lombok. ,,Er zijn wel een paar boten naar Lombok vertrokken, maar ze vragen zich ernstig af wat ze daar te zoeken hebben. Dat is dichter bij het epicentrum en daar staan nog duizenden mensen die ook weg willen,’’ zegt broer Max die af en toe contact met ze heeft. Het stel probeert de batterij van hun telefoon te sparen, omdat er geen elektriciteit is op het eiland. Het liefst gaan ze direct naar het dichtbij gelegen Bali. Vanuit daar vertrekken internationale vluchten naar huis.

Max probeert vanuit hier zoveel mogelijk informatie voor ze in te winnen. Hij is niet de enige. Ook Pien Pouwels uit Amsterdam speurt voor haar gestrande neef het internet af naar opties om weg te komen. Ook hij zit vast op de Gili-eilanden en daar is het één grote chaos, zag ze op een filmpje dat haar neef vanaf het strand doorstuurde.

Honderden mensen wachten op boten die hen van het eiland af zouden moeten afhalen, maar die niet aan land komen. ,,Alles is superonduidelijk. Dan varen de boten wel. Dan niet. Dan gaan ze naar Lombok. Dan weer naar Bali’’, zegt Pouwels.

Dringen op de loopplank

Het nationaal bureau voor rampenbestrijding (BNPB) liet weten dat tijdens vijf evacuaties 358 mensen van de Gili-eilanden zijn geëvacueerd: 208 toeristen en 150 lokale bewoners. Nog zo'n zevenhonderd toeristen zitten vast. Dat komt omdat de getijden en golfslag het tempo van de evacuatie belemmeren.

Op filmpjes van andere reizigers is te zien dat de vijf evacuaties zeer chaotisch verliepen. Mensen verdrongen zich op de loopplank om aan boord te komen. Anderen proberen via de zijkant een plekje op het schip te bemachtigen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken kreeg honderden meldingen van Nederlanders die op Lombok zitten. Inmiddels is er in het Dmax-hotel vlakbij de luchthaven op Lombok een steunpunt opgezet, waar personeel van de Nederlandse ambassade in Indonesië mensen die weg willen zo goed mogelijk probeert te helpen.

Volledig scherm Honderden toeristen willen niets liever dan vertrekken na de aardbeving, zoals hier op Gili Trawangan. © REUTERS

Sommige Nederlanders hebben geluk en kunnen inderdaad vertrekken, zoals Joep van de Crommert uit Amsterdam. Hij had een paar dagen geleden al een ticket geboekt naar Bali. Vanavond kan hij vooralsnog gewoon vliegen.

Voor veel Nederlanders zit er niets anders op dan nog maar een dagje te blijven, ook voor Joep en Lieke uit Uden. ,,Het hostel waar ze sliepen is deels ingestort, maar ze zijn nu opgevangen in een resort aan de kust. Daar slapen ze in de tuin’’, zegt broer Max.

Ook Pouwels’ neef had geen geluk met een boot en moet nog een nacht op Gili Trawangan blijven. Hij slaapt in de buitenlucht op een heuvel, zodat ze veilig zijn voor een eventuele tsunami. De angst voor nog een aardbeving of naschok zit er goed in. ,,Ze hebben gelukkig nog genoeg te eten en te drinken. Het ergste is het de onzekerheid over hoe ze daar weg moeten komen’’, zegt Pien Pouwels.



Wie vragen heeft, kan zowel vanuit Lombok als vanuit Nederland contact opnemen met de 24/7-hulplijn van het ministerie +31-247247247.