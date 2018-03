Chaos basisscholen Geldrop: woeste leerkrachten leggen massaal werk neer

,,Het besluit van de interim-bestuurder om hen per direct de laan uit te sturen heeft hevige emoties veroorzaakt bij de leerkrachten”, valt te lezen in een verklaring. ,,In de angstcultuur die heerste binnen de scholen brachten de schooldirecteuren rust en een gevoel van veiligheid”, aldus twee leerkrachten die niet met naam en toenaam genoemd willen worden uit angst voor represailles.



,,Ik heb collega’s huilend aan de telefoon gehad. Hun tranen maken ook mij verdrietig en vooral boos”, zegt een van de twee leerkrachten. Leerkrachten, ouders en de medezeggenschapsraden zijn formeel nog niet op de hoogte gesteld van het besluit dat de interim-schooldirecteuren moeten vertrekken. Zij hebben dit naar eigen zeggen uit de media moeten vernemen.



De ziekmeldingen van bijna zeventig stakende leraren van de Nutsscholen in Geldrop worden niet geaccepteerd. Dat liet interim-bestuurder Mieke van den Broek hen vanochtend in een brief weten. Dat betekent dat ze ongeoorloofd afwezig zijn. In de brief staat dat wie vandaag niet komt werken daarvan de consequenties moet dragen. Dat betekent dat het salaris niet wordt doorbetaald zolang de leraren staken.