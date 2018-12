Chantal krijgt ruim 40 strips anticonceptiepil na noodkreet ‘ik bloed dood’

Ook via Marktplaats wordt de veelgebruikte pil met ethinylestradiol en levonorgestrel aangeboden. ‘Deze zeven strips heb ik nog liggen en zijn altijd netjes bewaard in het donker in een kastje', schrijft een verkoper uit Leerdam, die er een beschaafde prijs van 17,50 euro voor vraagt.



De brancheorganisatie voor apothekers, de KNMP, noemt de handel via internet ‘gevaarlijk’. ,,De klant weet niet of hij een betrouwbaar middel krijgt. Soms zit er te veel werkzame stof in of juist helemaal niets. De vervalsing van het doosje kan zo goed zijn dat zelfs de apotheker dit niet ziet”, waarschuwt een woordvoerder van de KNMP. Het advies van de KNMP is om naar de huisarts te gaan voor een alternatief, zoals de prikpil of een spiraaltje.



Het tekort speelt als sinds september en de problemen worden steeds groter. Waar apothekers eerst een strip meegaven aan de balie, om de kleine voorraad zo eerlijk mogelijk te verdelen, zijn de schappen nu bijna overal leeg. ,,Vrouwen rijden zelfs naar België om de pil te halen”, weet de KNMP.