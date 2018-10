Centrum Almere weer vrij, geen explosief aangetroffen

Nieuwe verdachte opgepakt voor moord op John Mieremet

12:33 In het onderzoek naar de liquidatie van crimineel John Mieremet is opnieuw een verdachte gearresteerd. Het gaat om de 38-jarige Özgur C. Volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) geldt hij ook als verdachte in de zaak rond de moord op Hakki Yesilkagit. Mieremet werd 2005 in Thailand geliquideerd, Yesilkagit in juni 2006.