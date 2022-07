‘Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers staat op instorten’

A. verzamelde in korte tijd tientallen verkeers­boe­tes, en toen reed hij Esmee (19) en Ilse (18) dood

Het was een tragisch ongeval, met vreselijke gevolgen begin mei dit jaar. De jonge vrouwen Esmee (19) en Ilse (18) werden in Alblasserdam 's nachts van hun scooter gereden en kwamen daarbij om. Nu blijkt dat de bestuurder van de auto, Abdelghafour El B. (25), maar liefst 52 verkeersboetes verzamelde in slechts een paar jaar tijd. ,,Een roekeloze rijder die zijn auto meermaals als wapen in het verkeer gebruikte.”

27 juli