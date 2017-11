Celstraffen voor geweld tegen oud-voorzitter No Surrender

Volgens de officier was er door het 'kader' van No Surrender een knokploeg op de voormalig voorman afgestuurd om hem met geweld weg te sturen als president. De man werd later op die dag met een bad standing de laan uitgestuurd. De lezing van één van de verdachten dat hij verhaal wilde halen over de diefstal van een horloge van zijn oma noemde de officier onzin. ,,De verdachte heeft hierover nooit eerder verklaard", aldus de officier.



De officier neemt het de verdachten zeer kwalijk dat getuigen van het treffen op de parkeerplaats van Ikea ter plekke werden bedreigd. Enkele verdachten belden meteen de politie toen zij zagen dat de voorzitter geslagen werd en werd meegenomen in een auto. Het slachtoffer zelf heeft geen aangifte gedaan en zegt niet bang te zijn. Reden voor de rechter om ontvoering niet bewezen te achten.