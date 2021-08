‘Celstraf Villamoord gebaseerd op onwettig politieonderzoek’

Met de bevindingen van de documentairemakers dient advocaat Paul Acda, namens zes veroordeelden die strijden voor eerherstel, een nieuw herzieningsverzoek in om de zaak heropend te krijgen. Een eerder herzieningsverzoek werd in april afgewezen.

De Arnhemse Villamoord is volgens de Acas (een adviescommissie van de Hoge Raad) mogelijk de grootste gerechtelijke dwaling in de Nederlandse geschiedenis. Negen mannen werden veroordeeld voor de roofmoord op een vrouw in haar villa.

Tot dusver was altijd onduidelijk hoe de politie bij deze groep verdachten was uitgekomen. Uit de documentaireserie blijkt nu dat de leider van het politieteam voor het gerechtshof onder ede heeft gelogen dat zijn team per toeval op de groep ‘stuitte’. In werkelijkheid berust het onderzoek op inlichtingen, kort na de moord, van een drugsagent die zijn - drugsverslaafde - informanten betaalde in ruil voor informatie.