Cel voor bejaarde 'zakenman' die cafégangers in Veldhoven oplichtte

Een 73-jarige man die bezoekers van een café in Veldhoven voor in totaal ruim 20.000 euro oplichtte, moet vijf maanden de cel in. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch besloten.

De drieënzeventigjarige Joep G. is daarmee harder aangepakt dan het OM eiste. Hij verdient geen drie maar zes maanden cel en moet ook veel meer terugbetalen aan mensen die hij tienduizenden euro's uit de zak praatte. Hij was zelf niet bij de rechtszaak omdat het OM hem als zwerver niet kon vinden maar hij heeft zich gemeld en is meteen in hoger beroep gegaan.

Joep, geboren in Waalre, deed zich in een Veldhovense kroeg voor als zakenman die in België vele miljoenen zwart geld had verstopt. Hij had een paar honderd euro nodig om dat vrij te maken, zo vertelde hij aan Jan en alleman en kreeg op de belofte van dubbel terugbetalen overal geld los. Een Veldhovenaar nam hem in huis maar zette hem op last van zijn partner daar weer uit. Twee dagen voordat hij aangifte zou doen van oplichting, beroofde de Veldhovenaar zich van zijn leven.

Verantwoordelijkheid

Bij mensen die Joep geld leenden, bleef hij terugkomen met verhalen dat het even niet lukte en hij meer nodig had. Zo tuinden sommigen er voor tienduizend euro in. De Hoge Raad heeft ooit uitgesproken dat mensen wel hun gezonde verstand moeten gebruiken: als een verhaal te mooi is om waar te zijn, is dat meestal ook zo en dan is het hun eigen verantwoordelijkheid als ze het schip in gaan.

Het OM vond dat dat ook hier van toepassing was: men bleef Joep geld geven. De rechtbank is het daar niet mee eens: hij kwam telkens met andere verhalen. In plaats van drie moet hij zes maanden zitten maar omdat het allemaal jaren geleden speelde, gaat daar weer een maand af.

Hoger beroep