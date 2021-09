Cel dreigt voor rijke Nederlandse aanbidder Belgische ex-Miss na ‘ongelukje’

Beetgenomen

Maar de Miss België van 1994 bleek volgens justitie andere verwachtingen van de relatie te hebben dan P. Toen Ilse in februari 2013 de vriendschapsrelatie verbrak, voelde P. zich beetgenomen en zon hij op wraak. Hij zou eerst een bloembak op de auto van De Meulemeester's broer hebben gegooid en in de dagen daarna onder meer schade aan hebben gericht aan de voordeur van haar interieurwinkel in Antwerpen. De uiteindelijke aanrijding gebeurde op 22 april 2013 op de Mechelsesteenweg in Antwerpen, vlakbij bij Ilse De Meulemeesters toenmalige interieurzaak aan het stadspark. Toen ze op een ochtend met de auto haar kind naar school wilde brengen, reed hij haar meermaals aan. Ze hield er nekklachten aan over en eist 10.000 euro schadevergoeding.

Detectivebureau

P. doet het voorval af als een ongelukje. De Meulemeester raakte gewond en noemde het ongeval een ‘poging doodslag door P.’



P. schakelde in 2019 op zijn beurt een detectivebureau in en liet krantenadvertenties plaatsen om getuigen van de vermeende aanrijding in de Mechelsesteenweg in Antwerpen te vinden. Ook beschuldigde hij De Meulemeester van afpersing en oplichting, maar daarvoor wordt ze niet vervolgd. Op 5 oktober moet De Meulemeester wel terechtstaan voor fraude. De voormalig Miss ruilde de twee Porsches kort na de aanschaf van P. namelijk weer in voor één goedkopere Porsche en een forse terugbetaling in cash geld.



Het proces wordt volgende week verdergezet met het pleidooi over de stalking door P. De rechtbank drong erop aan dat P. dan wél zelf naar het proces komt.