Cees (87) sprong van negen hoog uit angst voor nieuwe lockdown: ‘Het is een gevangenis’

Cees zei tijdens de lockdown dat hij wegkwijnde en hij vond dat hij tijdens de coronacrisis maandenlang in een gevangenis zat. ,,Ik zie niemand meer.” Uit angst voor een nieuwe quarantaine of tweede lockdown koos hij zelf voor de dood. Op 13 september sprong Cees van zijn balkon, negen hoog. Getuigen zeggen dat er een enorm kabaal was. Daarna was er stilte.



De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt het incident. Zorgcentrum De Mantel leeft mee met de nabestaanden en zegt zich beslist niet te herkennen in de verwijten van de familie.



Nu is Cees toch dood. En niet door corona, maar uit angst voor een nieuwe lockdown.