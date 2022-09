CBS: schade door vernieling, fraude en diefstal zo’n 2,5 miljard

Vernielingen aan auto’s en fietsendiefstal zorgden volgens het CBS voor de grootste schadepost. Vernielde auto’s leidden tot 444 miljoen euro schade. Fietsendiefstal was goed voor een kostenpost van 404 miljoen euro. Aankoopfraude betekende een kostenpost van 238 miljoen euro. Onlinefraude was goed voor meer dan een kwart van de totale schade.

Een deel van de fraude in het betalingsverkeer gebeurt door spoofing, waarbij criminelen een andere identiteit aannemen met als doel het slachtoffer over te halen geld over te maken, of toegang tot een rekening te krijgen. Vorig jaar waren 97.000 mensen slachtoffer van deze praktijken. De schade hier bedroeg 261 miljoen euro. Driekwart van de slachtoffers maakte zelf geld over naar de oplichter. Bij bankspoofing, waarbij de crimineel zich voordoet als bankmedewerker, ging het om een schadebedrag van 94 miljoen euro.