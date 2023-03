CBS: meer 75-plussers seksueel actief, jongeren hebben juist minder seks

living planet index Dieraantal­len in tien provincies in de plus: ‘Dit is goed nieuws over de natuur’

In tien van de twaalf provincies gaat het gemiddeld genomen steeds beter met de meest kenmerkende diersoorten van Nederland. Tussen 1990 en 2020 is de zogenaamde Living Planet Index daar gestegen. Gelderland laat als enige een stabiel beeld zien en alleen in Noord-Holland namen de dieraantallen duidelijk af.