CBS: aantal mensen dat wil verhuizen vorig jaar ruim verdubbeld

Vorig jaar steeg het aantal jongeren dat nog bij hun ouders woont en wil verhuizen naar 13 procent, in 2015 was dat nog zes procent. In die jaren is ook de gemiddelde leeftijd waarop jongeren uit huis gaan toegenomen. De krapte op de woningmarkt speelt voor jongeren die graag uit huis willen met name in Noord-Holland en Utrecht. In Drenthe, Overijssel en Limburg speelt het probleem dat thuiswonende jongeren niks kunnen vinden het minst.