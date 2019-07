Cato (95) is rotzooi in de berm zat en ruimt die daarom maar zelf op

Ontelbare keren heeft Cato Smetsers-Machielsen(95) over deze zandweg op Landgoed De Baest in Oirschot gelopen. Door weer en wind. Maar de rotzooi in de berm stoort haar zo erg, dat ze heeft besloten om het dan maar zelf op te ruimen. ,,Ik liep hier samen met mijn zoon Henk toen we al die rotzooi zagen liggen. Toen zijn we het maar gaan oprapen en hadden we in een mum van tijd het mandje van mijn rollator vol.”