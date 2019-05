Cartoonist eist dat SP omstreden campagnefilmpje van internet haalt

Halverwege het spotje trekt ene Hans Brusselmans (persiflage op PvdA-Eurocommissaris Frans Timmermans) de wc door, door aan een trekpop van Rutte te trekken. De trekpop is identiek aan een cartoon die Ruben ooit maakte van minister Ivo Opstelten. Het hoofd van Rutte is uit een spotprent geknipt van collega-cartoonist Mirjam Vissers. ,,Dat kun je zeggen: ‘dat kan gebeuren', maar dit kán niet zomaar gebeuren. Dit is een goed doordacht spotje, echt niet op een namiddag even in elkaar gedraaid”, zegt Oppenheimer.

Volgens Oppenheimer heeft de SP geen toestemming gevraagd voor het gebruik van zijn werk. Ook als de SP wil betalen voor het gebruik van de cartoon, zegt Oppenheimer nee. ,,Ik wil niet dat mijn werk gebruikt wordt door welke politieke partij dan ook. Dat kan ik me niet permitteren, ik wil onafhankelijk blijven”, zegt de cartoonist. ,,Ik heb inmiddels al vieze mailtjes gekregen met ‘vuile linkse rat’. Terwijl: alle partijen zijn me even dierbaar als inspiratiebron.”



Vanochtend had de cartoonist een overleg met de journalistenvereniging NVJ over de zaak. ,,We hebben besloten dat we de SP tot 16 uur vanmiddag de tijd geven om het spotje overal te verwijderen en een rectificatie te plaatsen. Zo niet, dan spannen we een kort geding aan.”

SP-voorzitter Ron Meyer laat op Radio 1 weten dat de partij ‘het aan het uitzoeken is'. ,,Als er een fout is gemaakt van onze kant, zetten we het vandaag nog recht.”