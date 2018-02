Carnavalsvereniging jaar na mislopen optocht: 'Samen bouwen mooier dan optocht zelf'

De inval was op donderdagochtend. Op zaterdag zouden De Lolmakers in hun eerste optocht meerijden, in Maarheeze. Van Weert: ,,Ik zeg heel eerlijk: ook zonder die inval was het kantje boord geweest of we het zouden redden. Zo gaat het elk jaar, in de laatste dagen moet er nog zo veel gebeuren. Veel van onze bouwers nemen dagen vrij van hun werk om het af te maken. Maar na de inval moesten we direct weg en pas zaterdagochtend konden we er weer bij. Een hoop inwoners van Leende en omstreken boden aan om op die ochtend te komen om de wagen mee af te maken. Maar wij zagen het niet meer zitten. Bij alle optochten waar we zouden meerijden zijn we wel geweest en overal kregen we een envelop van de organisatie met een vergoeding. We vroegen de buurman van Wim of we bij hem terechtkonden, zei hij: 'Kom maar hier bouwen!' Dat is zo mooi, hoe de gemeenschap om ons heen is gaan staan.''



Ook bijzonder, de brief die Van der P. in zijn cel aan De Lolmakers schreef. Van Weert: ,,Hij had pas na carnaval gehoord dat wij niet hadden kunnen meedoen en bood zijn excuses aan. Ik neem hem persoonlijk niets kwalijk en ik veroordeel hem niet. Daar spreekt de rechter zich maar over uit. Natuurlijk baalden we enorm. Maar dat was al snel over, het is geen triest verhaal. Er is niemand ziek, gewond of dood. Het is maar papier-maché, hè.''



