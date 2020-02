Carnavalsorganisatie boos op politie na escalatie: 'Onschuldige vrouw met wapenstok geslagen’

grimmige sfeerEen carnavalsfeest in het plaatsje Oudewater bij Gouda is vanavond volledig uit de hand gelopen. Tientallen mensen gingen buiten een café met elkaar op de vuist nadat er een ruit werd ingeslagen. De politie hield drie relschoppers aan en adviseerde inwoners tijdelijk niet in de buurt van de straat te komen. De carnavalsorganisatie baalt stevig van de situatie, maar vindt dat de politie veel te heftig heeft opgetreden.

De politie kreeg aan het begin van de avond een melding dat bij een café in de Wijdstraat de ruiten werden ingeslagen. Volgens de politie heerste er een grimmige sfeer en waren in totaal waren zo’n tweehonderd mensen op de been.

De politie was met veel agenten aanwezig om de rust te herstellen. De dienders gingen in linie de straat door om alle relschoppers een halt toe te roepen. Ook werden honden ingezet. Op foto's is te zien dat mannen in carnavalskostuum in de boeien worden geslagen.

Explosieve optreden

De organisatie achter het carnaval in Oudewater laat weten de ontstane commotie zeer te betreuren. Ze is stellig van mening dat de escalatie het gevolg was van het ‘explosieve optreden’ van de politie. ,,Er was eigenlijk niet zo heel veel aan de hand”, zegt een woordvoerder tegen deze site.

,,Er ontstond wat onenigheid in een lange rij voor een café. Dat gebeurde nadat een ruit van tien bij tien centimeter kapot werd geslagen. De politie kwam ter plekke, zag dat er veel mensen waren en besloot meteen van alles uit de kast te trekken. Charges, wapenstokken, honden.”

Groot bravoure

Volgens de woordvoerder van de organisatie hebben de agenten de agressie van de vechtersbazen ‘ontlokt’ door met ‘groot bravoure’ op te treden. ,,De politie heeft in die zin het startsein gegeven voor escalatie. Er zijn zelfs vrouwen met wapenstokken geslagen die er helemaal niets mee te maken hadden! Dat kan toch niet? Wij hebben onze onvrede zojuist bij de burgemeester kenbaar gemaakt. Die gaf aan dat het incident geëvalueerd gaat worden. Het is heel jammer, want het carnaval in Oudewater verliep de hele dag echt fantastisch.”

De politie kan inhoudelijk nog weinig zeggen over de beschuldigingen. ,,Er is vanavond ingegrepen en dat zal niet voor niets zijn geweest.” Een inwoner van Oudewater deelt op Facebook zijn frustraties over enkele carnavalsvierders in de stad. ,,Zo jammer dat bij een aantal heren elke fatsoensnorm zoek is. Het is kennelijk toegestaan dat je ongegeneerd tegen de gevels van bewoners aan zeikt. Zelfs als er op nog geen vijftig á honderd meter afstand door de organisatie voorzieningen voor dit doel zijn geplaatst.”

Rust wedergekeerd

In Oudewater wordt al de hele dag carnaval gevierd. Een optocht trok door de stad en verliep zonder incidenten. Inmiddels is de rust in het stadje wedergekeerd. Feestvierders die van plan zijn nog carnaval te vieren in Oudewater zijn volgens de politie gewoon welkom.