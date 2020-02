Carnaval-Tinder: weet jij welke plaats bij welke carnavalsnaam hoort?

Geen regels voor kindvlog­gers: ‘Bij sommige ouders staan de eurotekens in de ogen’

16:02 Ze testen cosmeticaproducten, spelen met speelgoed of maken slijm. Hun video’s worden miljoenen keren bekeken en adverteerders betalen grof geld. Geen wonder dat het aantal kindvloggers met een eigen YouTube-kanaal is geëxplodeerd. Hoewel de regels voor kinderarbeid streng zijn, lijken kindvloggers vrij spel te hebben. En dat is een probleem, vinden experts. ,,Een kind is geen verdienmodel.”