Cao-overleg politie geklapt, bonden ‘op ramkoers’ tegen kabinet

Tientallen dode duiven in Lelystad, mogelijk sprake van vergifti­ging

17 december In een winkelgebied in Lelystad zijn vandaag maar liefst 21 dode stadsduiven gevonden. Dat meldt de stichting Dierennoodhulp Flevoland die vermoedt dat de dieren zijn vergiftigd maar een virus niet uitsluit. Veterinair onderzoek bij een plaatselijk instituut moet uitsluitsel geven over de doodsoorzaak.