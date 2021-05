Cafés teleurgesteld: Veiligheidsberaad tegen plaatsen grote schermen voor EK-voetbal

OM eist half jaar cel tegen ‘Hakkelaar’ in stokoude belasting­zaak

25 mei Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep een half jaar cel geëist tegen Johan V., beter bekend als de Hakkelaar. Het gaat om een stokoude zaak, waarin de 66-jarige V. ervan wordt beschuldigd dat hij geen of onjuiste inlichtingen aan de Belastingdienst heeft verstrekt over verdiensten in de grootschalige hasjhandel, eind jaren tachtig van de vorige eeuw. De fiscus heeft hem daarvoor aanslagen opgelegd voor ruim 100 miljoen euro.