Cafébaas: ‘Het werkt niet, als iedereen thuis zijn goddelijke gang maar gaat’

Ontrouw in een relatie: verwer­kings­tips voor de bedrogene én de bedrieger

11 oktober Lowie (55) beëindigde een affaire pas nadat zijn zoon hem had betrapt. Inmiddels is hij blij dat hij nog bij zijn vrouw Martine (53) is. Kan een relatie ontrouw overleven? Ja, zegt ook relatietherapeut Blanca van den Brand in haar verwerkingstips.