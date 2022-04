Café voert codewoord in tegen wangedrag: ‘Lastige kerel in de kroeg? Vraag naar Sarah’

,,Als een vrouw naar Sarah vraagt weten al onze 45 personeelsleden precies wat er aan de hand is en hoe ze moeten handelen’’, zegt directeur Marc Hesselmans van ‘de Loco', zoals de populaire horecagelegenheid in Venlo wordt genoemd. Op uitgaansavonden zijn er zo’n 350 mensen tussen de 18 en 25 jaar aanwezig, waarmee het een van de grotere cafés in Venlo is. En dat gaat meestal goed, maar niet altijd.

,,Er is iets veranderd met het uitgaanspubliek door het twee jaar thuiszitten door corona‘’, zegt Hesselmans. ,,We hebben het idee dat ze niet meer goed weten hoe het is om uit te gaan, hoe ze zich moeten gedragen in een zaak. Normaal gesproken ga je stap voor stap het uitgaansleven in en kunnen wij ze een beetje opvoeden. We zien nu zorgelijke trends. Meer drugsgebruik, kortere lontjes, kleine vernielingen zoals fietsen die in elkaar worden getrapt bij het naar huis gaan. Dan moeten wij in ieder geval zorgen dat het bij ons voor iedereen veilig is.’’

Want in het café ligt met alcohol en lossere omgangsvormen seksuele intimidatie op de loer. ,,Wij vinden dat wij als horeca de verantwoordelijkheid hebben om jongeren bij te brengen hoe je met elkaar omgaat.’’

Daarom hangt er in het damestoilet een poster met een opvallende tekst:

,,Als jij je niet fijn voelt, bijvoorbeeld als een man iets van je wil waar jij niet op staat te wachten, vraag dan aan de bar:

‘Is Sarah aan het werk?’

Meestal hebben wij al gezien wie je lastig valt, en anders nemen we je even apart. Dan hebben we het er even kort over. Wie, wat en waarom?

Want begrijp alsjeblieft goed: Jij moet je hier veilig voelen! Dat staat voor ons boven alles! Zonder jou is het hier niet zo gezellig.’’

Codewoord

De Loco is niet de enige met codewoordjes. Enige jaren geleden kwam de actie 'Ask for Angela' in het Verenigd Koninkrijk in het nieuws. Britse kroegen voerden massaal het codewoord Angela in voor vrouwen die slachtoffer waren van seksuele intimidatie in het uitgaansleven. In Frankrijk ontstond 'Opération Angela' en ook in Nederland dook Angela hier en daar op.

,,Onze Sarah - een fictief persoon - is wel een voortvloeisel van wat in andere landen is gebeurd, maar het is er niet direct door geïnspireerd‘’, zegt Hesselmans. ,,Na carnaval hebben we een bordje in het damestoilet opgehangen. Vrouwen moeten veilig uit kunnen gaan. Er gebeuren soms dingen die wij niet kunnen zien, dan moeten ze zich veilig genoeg voelen om het barpersoneel in te kunnen schakelen, zodat wij er iets aan kunnen doen.’’

Zero tolerance

Het codezinnetje ‘Is Sarah aan het werk?’ moet eventuele gevoelens van schaamte of angst zoveel mogelijk voorkomen; met zo’n zinnetje is de roep om hulp laagdrempeliger. ,,De leidinggevende gaat in gesprek met de degene die het betreft‘’, aldus Hesselmans. ,,Soms wil iemand het alleen melden, maar als wij inschatten dat er meer aan de hand is dan zetten we die jongen de zaak uit. We zijn er net als met drugs zero tolerance in. Zo’n jongeman is niet meer welkom en kan een toegangsverbod voor bepaalde of onbepaalde tijd krijgen.’’

The Voice

Het idee voor het bordje kwam op tijdens een personeelsbijeenkomst over de vraag of het café met tientallen werknemers een vertrouwenspersoon nodig had. ,,Het was in de nasleep van de affaires rond Ali B., Marco Borsato en Jeroen Rietbergen van The Voice. Daar moet je iets mee.’’

De hulp van Sarah is nog niet nodig geweest. ,,Het is sinds het er hangt nog geen enkele keer nodig geweest om aan de bar om Sarah te vragen. Maar dat de mogelijkheid er is, geeft vrouwen vertrouwen. En ik merk dat door deze actie iedereen zich er bewust van is. Niet alleen wij maar ook onze gasten. Iedereen neemt het serieus en niemand maakt er grappen over. Ook ouders die ik spreek, vinden het heel fijn dat we dit doen.’’