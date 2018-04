Buurt geschrokken bij vondst dode man na schietpartij in flat in Breda: 'Ik hoorde baf, baf, baf!'

Eén van zijn buren rende het balkon op. ,,Ik zag hoe uit de flat eerst een man kwam rennen, toen een vrouw en toen nog een man. Die laatste had een bivakmuts op." Ze droegen grote tassen bij zich, weten ooggetuigen. ,,Er zat iets groens in." ,,Wiet", denkt één van de bewoners.

Groot geweer

Er zouden ook mensen zijn gezien die hard wegrenden. Een van hen had een groot geweer vast. De anderen hadden tassen vast, waarvan een onderweg is gevallen.

Vreemd kijkt de buurt niet op van het incident. ,,Iedereen hier weet dat het daar op nummer 33 niet pluis is." Wie er woont, kan niemand vertellen. ,,Die flat wordt onderverhuurd. Het is er de hele dag een komen en gaan van jonge gastjes. Wij denken al langer dat er gedeald word. Hebben ook de Woningbouw al gewaarschuwd. Maar die laat het kennelijk maar zo."

Dat er een dode was gevallen, drong pas later tot de buurt door. Toen er een ambulance kwam , politie en een traumahelikopter. ,,Maar die helikopter is niet eens geland", zegt een omwonende. Hij denkt dat toen al duidelijk was dat de man in de flat dood was.