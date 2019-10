Buurman Drents gezin: Politie werd telkens afgewimpeld

Ook buitenland­se aandacht voor nieuws over gezin dat jarenlang in Drentse schuilruim­te verbleef

20:32 Niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland is er inmiddels volop aandacht voor de ontdekking van een gezin dat minstens negen jaar in een Drentse schuilruimte verbleef. De BBC, de Süddeutsche Zeitung en Kronen Zeitung besteden onder andere aandacht aan de ‘uitzonderlijke situatie', zoals burgemeester Roger de Groot van de gemeente De Wolden het nieuws vanmiddag omschreef tijdens een persconferentie.