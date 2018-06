Busje dodelijke aanrijding duikt op in Heerlen en blijkt witte Opel

Ooggetuigen spraken in eerste instantie van een Fiat Doblo. De Opel Combo lijkt zeer sterk op dat type Fiat.



De bestuurder heeft de auto na de aanrijding in de wijk Heerlerheide in Heerlen achtergelaten en heeft zijn reis daarna voortgezet naar Amsterdam. De politie opende een grootschalige klopjacht naar de man. De man is inmiddels aangehouden in Amsterdam, nadat hij zichzelf meldde bij de politie. Het Openbaar Ministerie brengt hem nu over naar Limburg.



Over het motief van de doodrijder is nog niks bekend. ,,We willen hem eerst horen om duidelijkheid te krijgen over het motief'', vertelt Gertjan Bos. De bestuurder zit in beperking en mag alleen met zijn advocaat praten.



Muziekliefhebber en vrijwilliger Gilles Boux de Casson (35) uit Heerlen kwam bij de aanrijding om het leven. Drie anderen liggen nog in zeer kritieke toestand in het ziekenhuis.



